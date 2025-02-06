SON DAKİKA... Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda olan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle yaşam mücadelesi veren ünlü iş insanı Asil Nadir 83 yaşında hayatını kaybetti.

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir solunum rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altındaydı. Son dönemlerde sıklıkla hastaneye başvurmak zorunda kalan Nadir yaşam mücadelesini kaybetti.

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir 1941'de Lefke'de doğdu. Ailesi, 1961 yılında Londra'ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenciydi ancak okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.



Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sırada gösterdi. 1988'de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye'de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Türkiye'de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993'te KKTC'ye gitti. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013'te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye'ye gönderildi.