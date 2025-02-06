Haberler Gündem Haberleri Yasa dışı bahisten tutuklanan oyuncu Atakan Yılmaz tahliye edildi
Giriş Tarihi: 6.2.2025 17:34 Son Güncelleme: 6.2.2025 17:38

Yasa dışı bahisten tutuklanan oyuncu Atakan Yılmaz tahliye edildi

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan hakkında 3 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Atakan Yılmaz yargılandığı dava kapsamında tahliye edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Yasa dışı bahisten tutuklanan oyuncu Atakan Yılmaz tahliye edildi

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan oyuncu Atakan Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamade, Yılmaz'ın oynadığı bir videoda yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili konuşmalarının olduğu, eylemlerinin ise yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirmesi sebebiyle topluma zarar verdiği belirtilerek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"REKLAMI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Oyuncu Atakan Yılmaz'ın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması bugün başladı. Hakim karşısına çıkan tutuklu sanık savunmasında, "Kullandığım sözcüklerde yasa dışı bahse ilişkin herhangi bir ibare yoktur. Youtube'da reklamı gördüğümde şok oldum. Yasa dışı bahis olduğundan da haberim yoktu" diyerek beraatını istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma savcısı Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, delillerin toplanmış olmasını da dikkate alarak sanık Atakan Yılmaz'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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Yasa dışı bahisten tutuklanan oyuncu Atakan Yılmaz tahliye edildi
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