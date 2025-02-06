YKS başvuruları başladı: Hukuk barajı 100 bine yükseldi

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Hukuk fakültelerine girişte uygulanan başarı sırası barajı 125 binden 100 bine çıkarıldı. Bu bölümü hedefleyen adayların bu yıldan itibaren başarı sırlamasında ilk 100 bine girmesi gerekiyor.

DETAYLAR KILAVUZDA

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların da 2025-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu. Ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor. Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekiyor.

ÜCRET NE KADAR OLDU?

Başvuru ücretleri tek oturum için 450 TL oldu. Üç oturuma katılmak isteyen bir aday bu yıl toplamda bin 350 TL ödeyecek.