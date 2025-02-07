16 yaş altınına sosyal medya sınırlaması geliyor! Bakan Uraloğlu tarih vererek duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin açıklamalar bulundu. Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesine ilk etapta 13 bin 693 araç yönlendirdik ve iletişimi mobil baz istasyonlarıyla sürdürdük." dedi.
"ERİŞİM ENGELİ MAHKEME KARARIYLA GETİRİLİYOR"
Bakan Uraloğlu, "16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz." açıklamasını yaptı.
Dünyada pek çok ülkede sosyal medyaya düzenleme getirildiğini hatırlatan Uraloğlu, düzenlemenin 16 ve altındaki yaş aralığını kapsayacağını söyledi.
Robloks ve Discort oyunlarına da değinen Uraloğlu, erişime kapatılan uygulamalar ile ilgili mahkeme kararının beklendiğini açıkladı. İstenmeyen içeriklerin kaldırılması halinde oyunlara erişimin mümkün olacağını belirtti.
"Çocuk ve gençleri korumalıyız. Dünya genelinde sosyal medyayı en çok kullanan 5. ülkeyiz Erişim engeli mahkeme kararıyla getiriliyor. Sanal kumarla ilgili de düzenleme yapmayı planlıyoruz."
"5G'Yİ 2026'DA KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"
Bakan Uraloğlu, "5G bize yaklaşık 10 kat daha hız sağlayacak. Bu sene içerisinde ihalesini yapacağız, 2026'da da kullanmaya başlayacağız. Şu an Türkiye'de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 lokasyonda test amaçlı deneyimlenebiliyor." dedi.
Türksat 6A'nın tüm testleri geçtiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, Türksat 6A şu anda neredeyse faaliyete geçti. Her türlü testten olumlu sonuç aldık. Mart ayı içerisinde resmi olarak duyurmuş oluruz." ifadesini kullandı.
ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKAYA İNECEK
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor. Bakan Uraloğlui, "2028'e kadar bitireceğimiz projelerimizle demir yolu hattımız yaklaşık 17 bin 500 kilometreye ulaşacak. Nihai hedefimiz 28 bin 590 kilometreye çıkarmak." dedi.
2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa edildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, Süper Hızlı Tren Projesi'nin de yolda olduğunu açıkladı:
"Süper Hızlı Tren 350 KM hızla gidecek. Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek."
KALKINMA YOLU PROJESİ
Ulaştırma projeleri devam ediyor. Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma projelerimizi hızla tamamlıyoruz." dedi:
Kalkınma Yolu Projesi hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Irak, Türkiye, Katar ve BAE 4'lü mutabakatımız söz konusu. 4'lü Bakanlar Komitesi toplanacak. Finansman modelini ortaya koyduktan sonra yapımıyla ilgili aşamaya geçeriz." ifadesini kullandı.