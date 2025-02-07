AK Parti İstanbul yönetiminde bayrak değişimi

Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir basın toplantısı düzenledi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kongre, kendi ruhuyla ve söylemiyle bir çağrıyı da ifade eder. Dolayısıyla biz y 'Türkiye Yüzyılı' diyen tüm İstanbullu kardeşlerimizi kongremize davet ediyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür, başka bir dünya mümkündür' diyen Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek isteyen kardeşlerimizin hepsini davet ediyoruz. Yapılamaz deneni yapan, olmaz deneni olduran, 20 yılda gökyüzünde gözümüz olan uyduları yapan, 'keşke bizim de olsa' dediğimiz savunma sanayindeki SİHA'ları gerçekleştiren, ulaşımdan sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok sayamadığımız alanda, Türkiye'ye 20 yılda devrim atlatan, sessiz devrim yapan, hizmet devrimi yapan AK Parti'mizin İstanbul il kongresinde, Cumhurbaşkanı'mızın yanında olmaya, tüm İstanbullu kardeşlerimizi davet ediyoruz" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir de "Osman başkanımızın 4 yıl boyunca en üst noktada dalgalandırdığı bayrağı inşallah delegelerimizin oylarıyla seçilerek devralmış olacağız. Yeni dönemde var olan çalışmaların üzerine yeni, nitelikli çalışmaları da katarak partimize ve davamıza hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.