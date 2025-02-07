Bahçeli’nin kalp kapakçığı değişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapağının değiştiği ve sağlık durumunun son derece iyi olduğu bildirildi. MHP Genel Merkezi'nden dün Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ile kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek'in isimlerinin yer aldığı yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat'ta Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'ne yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat'ta (dün) mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiştir. İşlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir." Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğinde bulundular.