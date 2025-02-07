Bakan Tekin: Her açıdan bağımsız bir gençlik için el ele güzel şeyler yapacağız

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay arasında 81 ilde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla başlatılan 'Bağımsızlık Seferberliği' kampanyası iş birliği protokolü imzalandı. İstanbul'da düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Bilim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yeşilay Başkan yardımcıları ve çalışanları katıldı.

'MİLLETİN TAMAMINI KUCAKLAYAN BİR AİLEYİZ'

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'de coğrafyanın tamamının sorumluluğunu alabilecek en önemli kamu kurumlarının bir tanesi. Kabaca baktığımızda özel okullarla özel eğitim kurumlarıyla beraber yaklaşık 76 bin okulumuz var. 18 milyon öğrencimiz var. 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmenimiz var. Nüfusumuzun neredeyse tamamı bakanlığımızın yapacağı faaliyetleri yakından takip eden bir durumda. Milletin tamamını kucaklayan bir aileyiz. Hal böyle olunca sorumluluklarımız da artıyor. Tüm toplumsal problemler milletimizin istikbali ve istiklali bakanlığımızın politikalarını kritik hale getiriyor. Biz de bu sorumluluğun bilincinde hareket ediyoruz. Yakın zamanlarda yürürlüğe koyduğumuz 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' de bu sorumluluğun bu üzerimizdeki büyük vebalin gereğini yapmak kaygısıyla atılmış adımlar. Hem bu anlamda milletimizin istikbali ve istiklali için üzerimize düşeni yapmak gayesiyle hareket edeceğimiz hem de bugün imzalayacağımız protokol kapsamında çocuklarımızın sağlıklı bir nesil olarak yetişmeleri için yapılacak şeyler konusunda bu modelin içerisinde biz de sorumluluklarımızı yerine getirecek ifadelere yer vermeye çaba sarf ettik. Bu kapsamda çocuklarımızın ve gençlerimizin beden sağlıklarını bağımlılıktan uzak, tutumlarını ve durumlarını 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' tanımladığımız öğrenci profilini bir unsuru olarak koyduk. Bütün etkinliklerimizi yaparken de farklı ortamlarda birçok kez dile getirdik. Bize sorumlularımızı yerine getirme konusunda yardım edebilecek her türlü öneri ve desteğe açık olduğumuzu dile getirdik. Ülke ve çocuklarımızın geleceğiyle ilgili çalışan herkesi paydaşımız olarak kabul edeceğiz. Yeşilay ve Yeşilay gönüllülerimizle protokolü bir adım daha ileriye götürecek şekilde yepyeni bir protokolle huzurunuzdayız. Bakanlığımız bünyesindeki Özel Eğitim ve Rehberlik Müdürlüğümüzün koordine edeceği protokolü imzalamış olduk. Her açıdan bağımsız bir gençlik için el ele güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

'BU KADAR KAPSAMLI BİR BAĞIMLILIĞI ÖNLEME PROGRAMI DÜNYA ÜZERİNDE ÇOK AZ SAYIDA'

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise "Yeşilay olarak milletimizin istikbal ve istiklal derdi ile 105 yıldan beri gece gündüz mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde en büyük destekçimiz, en çok çalışma yaptığımız kurum Milli Eğitim Bakanlığımız. Hakikaten dünyaya örnek olacak bir şekilde kamu- STK iş birliğini çok güzel bir şekilde yürütüyoruz. Sayın bakanımızın müsteşarlığı döneminde başladığımız Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'mız anaokulundan üniversiteye kadar her yaş grubunun ihtiyaçlarına ve gelişim özelliklerine uygun olarak çocuklarımızı bağımlılıktan koruma amacı ile bilgi ile donatıyor. Bu proje kapsamında her yıl 10 milyon öğrenciye 2 milyon anne babaya ulaşıyoruz. Bu sayılardan bahsetmemin nedeni, bu kadar kapsamlı bir bağımlılığı önleme programı dünya üzerinde çok az sayıda. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakanımızın huzurunda çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.