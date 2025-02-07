Birgün Başsavcı Gürlek’i yine terör örgütlerine hedef gösterdi

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan "Birgün" gazetesi Başsavcı Gürlek ile Şimşek'i yaptığı haberle hedef gösterdi. Terör örgütlerine hedef gösterilen Başsavcı Gürlek'e aynı zamanda "muhalefetin seyyar giyotin olarak adlandırdığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı" diyerek hakarette edildi. Abdurrahman Şimşek, yaptığı açıklamada "Son zamanlarda teröre ağır darbe vurmasıyla gündeme gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etmemiz, Birgün Gazetesini anlaşılan çok rahatsız etmiş. Sayın başsavcımıza giyotin demişler. Pazartesi Genel Yayın Yönetmeni dahil tüm sorumlulara suç duyurusunda bulunacağız… Terörle mücadele de bulunan başarılı bir başsavcıyı hedef gösteriyorsunuz" dedi.

"SORUMLUSU BİRGÜN GAZETESİDİR"

Birgün Gazetesinin hem kendisini hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i terör örgütlerine doğrudan hedef gösterdiğini kaydeden Şimşek "görevim gereği terör örgütlerine yönelik sürekli haberler yapmaktayım. Birgün Gazetesi, haberin içindeki PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine doğrudan hedef göstermiştir. Can güvenliğim risk altındadır. Şahsıma yapılacak bir terör saldırı olursa sorumlusu Bir Gün Gazetesi yöneticileridir. Haberde terör örgütlerinden bahsedildiği için dolayısıyla da terör örgütlerine hem Başsavcı Gürlek'i hem de beni terör örgütlerine hedef gösterdiler" dedi.

TERÖRE KALKAN OLMUŞLARDI

Terör örgütü PKK'nın sözcüsü: Birgün daha önce teröre resmen kalkan olmuştu. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ne saldırı gerçekleştiren DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken, kaçan teröristlerden biri yaralı olarak yakalanmış, hain saldırıda yaralanan bir kişi ise hayatını kaybetmişti. Kendini 'sol medya' olarak tanımlayan Birgün Gazetesi ise hain saldırıyla ilgili yaptığı haberlerde "terör örgütü DHKP-C" ifadesini kullanmayarak eli kanlı örgüte resmen kalkan olmuştu. Birgün'ün internet sitesinde yer alan başka bir haberde de etkisiz hale getirilen teröristlerden Pınar Birkoç için "kişi" ifadesinin kullanılması büyük tepki çekmişti. Terör örgütünün resmen sözcülüğüne soyunan Birgün gazetesinin skandalları bununla sınırlı kalmamıştı., Birgün Gazetesi'nin Çağlayan Adalet Sarayı'na saldırı gerçekleştiren DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'a kucak açan haberler yayınladığı ortaya çıkmıştı. Birgün Gazetesi'nin terör örgütünün ajansı olarak bilinen ANF'ye abone olduğu da belirlenmişti.