Devlet işte burada halkının yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıldönümünde Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz" temalı 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, herkesi derinden sarsan, yüreklerde büyük yaralar açan, milletin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci sene-i devriyesinde olduklarını belirtti. 6 Şubat asrın felaketinde yitirdikleri 53 bin 737 kişinin her birine Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, salondakilerle birlikte şehitler için Fatiha Suresi'ni okudu. Deprem şehitlerinin ruhlarının şad, mekânlarının cennet olmasını dileyen Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

İLK GÜNKÜ GİBİ: Bugün hem 6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeliğiyle kalplerde hissediyoruz hem de devletin desteği, milletin dayanışması ile deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 6 Şubat'ta 11 ilde meydana gelen sarsıntılar, sadece bu illerdeki insanları değil, 85 milyon olarak herkesi derinden etkiledi. Birçok ülkenin yüzölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2.5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı.

150 MİLYAR DOLAR: Asrın felaketi, ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Herkesin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tabloya rağmen hem millet hem de devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yüreklerimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, sabırla, azimle, kararlılıkla çalıştık.

TEK YÜREK: Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkânlarını seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumları afet sahasına gönderdik. Hızla enkaza koşan arama kurtarma ekipleri, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, işçiler, mühendisler, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları tek yürek tek bilek oldu.

DEVLETİ GÖSTERDİK: O zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'Devlet nerede?' diye soranlara, 'Devlet işte burada, halkının yanında' diyerek cevabımızı hem de çok güçlü bir biçimde verdik. Devleti, evsiz kalan analarımızın, babalarımızın, evlatlarımızın ellerini tutarken, dertlilere derman olurken gösterdik. Devleti eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımızla, yöneticilerimizle, kamu görevlilerimizde gösterdik. Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik.

Devleti, teslim edilen konut ve işyerleriyle, yapılan yollar ve köprülerle, inşa edilen okullar ve hastanelerle, verilen destek ve teşviklerle gösterdik. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün, yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın, gençlerimizin gülüşleriyle, ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor. Bizi ve devletimizi, milletimize ve depremzedelerimize mahcup etmeyen Rabb'ime bugün bir kez daha hamdediyorum.



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu

11 BİN KİLOMETRELİK ALTYAPI: Deprem bölgemizin tamamında uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz. Türkiye'nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometre. Depremden etkilenen şehirlerde Türkiye'nin çevresini baştan başa dolaşacak uzunlukta bir altyapı yatırımını gerçekleştirdik.

110 SAĞLIK TESİSİ: Sağlık Bakanlığı deprem bölgesinde 42.5 milyar lira bedelle 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı. Bölgede hizmet veren sağlık tesislerine ek olarak, 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesi kuruldu. Sağlık alanında bölgede 58 milyar liralık toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor. 1000 yataklı Hatay Şehir Hastanesi ile 1000 yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nin projeleri tamamlandı, yıl içinde de ihaleleri yapılacak.

DERSLİK KAPASİTESİ 10 KAT ARTACAK: Depremden etkilenen illerde 6 Şubat öncesi eğitim öğretim faaliyetleri 11 bin 567 okuldaki 119 bin 200 derslikte devam ediyordu. Bugün itibarıyla derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırarak 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız.





AİLELERE ANAHTAR TESLİMİ KATKI SAĞLAYANLARA PLAKET

Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda deprem illerine canlı yayınla bağlanarak konut teslimi yaptıktan sonra farklı illerden gelen depremzedelerin anahtarlarını teslim etti. Törenin ikinci bölümünde, deprem sürecinde ülkemize katkı sağlayan Azerbaycan, Özbekistan, Endonezya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Cezayir, Somali ve Malezya'nın büyükelçilerine Başkan Erdoğan tarafından plaket sunuldu. Programın sonunda ise asrın birlikteliğine katkı sağlayan ADAD, TOKİ, Emlak Konut, BAYKAR Teknoloji ve Mühendislik, Türk Hava Yolları, BORSA İstanbul, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım, Kalyon Holding, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin de aralarında olduğu 44 kurum ve kuruluşa plaket verildi.

REKLAMA AYIRDIKLARI PARAYI KENTSEL DÖNÜŞÜME AKTARSINLAR

Başkan Erdoğan, "Adıyaman şehrimizde 4 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Adıyaman'a güzel bir çarşı kazandıran Şahinbey Belediyesi ile şehrin ayağa kaldırılmasına destek veren tüm kardeş belediyeleri tebrik ediyorum. Devletimiz tüm kaynakları ile afetzede kardeşlerimizin yanında oldu. Olmaya da devam edecektir. Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde reklama ayırdıkları parayı kentsel dönüşüme ayırarak çabalarımıza destek vermesini bekliyoruz. Bu işler yılda iki kez buralara gelmekle olmaz" dedi.

YILBAŞINA KADAR 453 BİN KONUT



Ankara ve İstanbul'daki sıcak ofislerinden ahkâm kesenlere, aynaya bakmadan "Bize ne yaptınız?" diye soranlara özetle bazı rakamları hatırlatmak istiyorum. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde afetlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları yıllar alırken sadece birkaç ayda konutları yükseltmeye başladık. İki hafta önce 24 Ocak'ta, 201 bininci yuvanın anahtarlarını Malatya'da hak sahiplerine teslim ettik. Son iki yılda deprem bölgemize 2.6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 252 bin konut ve işyerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylelikle yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, işyerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız.