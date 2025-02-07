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Giriş Tarihi: 7.2.2025 17:57 Son Güncelleme: 7.2.2025 18:07

FETÖ’nün hazinesi ihbarı güvenlik güçlerini harekete geçirdi

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığına gelen bir ihbar güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Çatalca Subaşı Mahallesinde Fetullahçı Terör örgütüne ait silah ve paraların gömülü olduğu ihbarı yapılması üzerine Başsavcılık tarafından belirtilen adreste kazı talimatı verildi.

Halit TURAN Halit TURAN
FETÖ’nün hazinesi ihbarı güvenlik güçlerini harekete geçirdi

Çatalca Jandarma Komutanlığı'na gelen Murat G., Çatalca Subaşı Mahallesi 104 ada 32 parsel nolu taşınmazda FETÖ Terör Örgütüne ait silah ve paraların gömülü olduğu ihbarını yaptı. 20 yıldır tekstil işiyle uğraşan Murat G. "Bundan yaklaşık bir ay önce iş arkadaşımın eniştesi yanında birkaç kişi ile beraber yanımıza geldiler. Duyduklarına göre Çatalca' da bir arsada FETÖ Terör Örgütü ile bağlantılı yaklaşık 60 civarında bidon ile gömülü vaziyette döviz, altın ve silah olma ihtimali olan bir yerden bahsettiler. Siz nereden bu bilgilere ulaştınız dediğimde duyduğumuza göre burayı FETÖ Terör Örgütü ile bağlantılı bir albay vasıtasıyla gömüler gömülmüş dendi. Daha sonra beni Subaşı mahallesinde bulunan yerin yanına getirdiler" dedi.

BAŞSAVCILIK KAZI TALİMATI VERDİ

Yapılan ihbarın ardından Murat G.'nin ifadesi alındı. Jandarma Karakolunda alınan ifadenin ardından Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arazide gecikmesinde sakınca bulunan hal sebebiyle kazı talimatı verildi.

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FETÖ’nün hazinesi ihbarı güvenlik güçlerini harekete geçirdi
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