Hrant Dink’in Yargıtaydan dönen davasında karar! 9 sanığa müebbet hapis verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in,19 Ocak 2007'te tetikçi Ogün Samast tarafından Şişli'deki gazete binası önünde katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 14 sanık yönünden bozduğu davanın karar duruşması, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Muharrem Demirkale, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu.

KARAR VERİLDİ

Mütalaaya karşı savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Heyet, sanıklar Ali Öz, Okan Şimşek ve Gazi Günay "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından müebbet ve 25 yıl hapis, aynı suçlardan sanık Bekir Yokuş'a müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşoğlu hakkında "Anayasayı ihlal" ve "Kasten adam öldürme" suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası hükmedildi.

CEZALAR VE BERAATLAR

Sanık Muammer Demirkale hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan açılan davanın reddine, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ise müebbet hapsi hükmedildi. Sanık Osman Gülbel'e "Anayasayı ihlal", "Kasten adam öldürme" suçlarından müebbet ve 16 yıl 8 ay, 3 SANIĞA TUTUKLAMA KARARI

Sanık Yavuz Karakaya "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardımdan" 12 yıl 6 ay, Veysal Şahin "İhmali davranışla adam öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası hükmedildi. Sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç'ın üzerlerine atılı suçlardan beraatı ve firari sanık Faruk Sarı'nın dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, tutuksuz sanıklar Onur Karakaya, Mehmet Ayhan ve Bekir Yokuş hakkında hükümle birlikte tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti.