Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Özel'e bomba gönderme: Yol arkadaşının ihanet etmemesi gerekir
Giriş Tarihi: 7.2.2025 23:40 Son Güncelleme: 7.2.2025 23:54

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Özel'e bomba gönderme: Yol arkadaşının ihanet etmemesi gerekir

CHP'de genel başkan değişse de koltuk kavgası bitmedi. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de kullandığı "hançerlendim" sözleri ile ilgili konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir." dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Özel’e bomba gönderme: Yol arkadaşının ihanet etmemesi gerekir

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki gerilimi daha da tırmandıracak sözlere imza attı. Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan olmasındaki en büyük pay sahibi Ekrem İmamoğlu ve mecvut Genel Başkan Özgür Özel'i isim vermeden hedefl adı.

"YOL ARKADAŞI İHANET ETMEMELİ"

"Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir." diyen Kılıçdaroğlu, "Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur" demiştim." diye konuştu.

"SÜKUT İKRARDAN GELİR"

Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler" ifadesi karşısında partinin sessiz kalmasını eleştirdi. Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması gerektiğini ifade eden CHP eski lideri, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir." diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Özel'e bomba gönderme: Yol arkadaşının ihanet etmemesi gerekir
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