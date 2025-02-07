Kızının doğum gününde toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) şehit oldu. Şehit Yetişen için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Buradaki törenin ardından Yetişen'in cenazesi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülerek memleketi Aydın'a gönderildi.

Şehit haberinin ardından Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in anne ve babasının evine Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan baba Savaş Yetişen fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Evli ve bir kız çocuğu babası şehit, ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kemer Şehitliği'nde toprağa verildi.

Yetişen'in evlilik yıldönümünde şehit düştüğü, toprağa verildiği dün ise 7 yaşındaki kızı Ece Yetişen'in doğum günü olduğu öğrenildi.