Pendik’te Türk bayrağını yakmıştı: Şüpheliye 3 yıl hapis talebi

Pendik'te 30 Ocak günü yolda yürüyen Aykut Nurbel, iddiaya göre bir iş yerinin önünde gördüğü Türk bayrağını yakmıştı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar polise ihbarda bulunmuştu. Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aykut Nurbel, adli makamlarca "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, şüpheli Aykut Nurbel hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede izlenen kamera görüntülerinde olay günü sabah üzerinde mont olmayan, ağzında el feneri taşıyan bir şahsın sokak içerisinden gelerek iş yeri tabelasının sol alt kısmındaki Türk bayrağını yaktığının tespit edildiği aktarıldı. Şüphelinin bayrağı yaktıktan sonra cadde üzerinde sola döndüğü ve kamera açısından çıktığı belirtildi.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin kağıt ve plastik toplayan şahıslardan olduğu, GBT sorgulamasında ise 9 farklı suç kaydı olduğu kaydedildi. İddianamede şüpheli Aykut Nurbel'in ifadesine de yer verildi. İfadesinde Türk bayrağını yakmadığını ileri süren şüphelinin görüntülerdeki şahıs kendisine benzetişmişse de olayla ilgisinin bulunmadığını, plastik toplayarak gezdiğini, üzerine atılı suçu kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık kamera görüntüleri, görgü ve tespit tutanağı, şüphelinin olayın öncesi ve sonrasına kullanmış olduğu güzergahı gösterir kroki haritaları ve tüm deliller kapsamında şüphelinin üzerine atılı "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçunu işlediği vurgulanarak 3 yıla kadar hapsi talep edildi.