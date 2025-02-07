Ruhsatsız firmaya yemek ihalesi

Belediyenin halk sağlığını hiçe sayarak, 19 bin pide için anlaştığı firmanın ruhsatsız çıkması büyük tepki topladı. Skandal ihaleye AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca da sert tepki gösterdi. Atmaca, "Belediye Başkanı Ünal Işık'ın, 3 Şubat'taki meclis birleşiminde bu konudaki soru önergemize verdiği cevap karşısında kulaklarımıza inanamadık. Başkan Işık, bu ihalenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan bir işletmeye verilmesinde yasal bir engel olmadığını ifade etti" dedi. Atmaca, "Bu konuda yasal engel olmadığını söyleyen kişi, belediye sınırlarında faaliyet gösteren işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verecek kurumun başında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

KUMPİR FACİASINI HATIRLATTI

"Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir konuda, en çok Başkan Işık'ın reaksiyon göstermesi gerekiyor" diyen Atmaca, "Ruhsatı olmayan firmanın, pideleri hangi şartlarda üreteceğinin bilinmemesi ve bunun olumsuz sonuçlar doğurma ihtimali nedeniyle, akıllara birçok soru işareti geliyor. Her fırsatta 'temiz geldik, temiz gideceğiz, bizim dönemimizde film olmaz' diyen Başkan Işık, ruhsatı olmayan her işletmeye böyle yapıcı ve şefkatli mi davranıyor?" diye konuştu.

Buca'da 20 gün önce bir kişinin gıda satıcısında yediği kumpir sonrasında hayatını kaybettiğini hatırlatan Atmaca, "Yine geçen yıl Haziran'da Ayrancılar beldesinden bir restoranda tüp patlaması sonucu 4 yurttaşımız da hayatını kaybetmişti. Örnekler çoğaltılabilir. Asıl olan sadece ruhsatı vermek de değil, gerekli denetimleri sıklıkla yapmaktır. Belediye Başkanı makamının verdiği sorumluluk çerçevesinde hareket etseydi, o ihaleyi iptal etmesi gerekirdi" dedi.