Suya kimyasal atan muhtardan “Bungalov köpüğü” yalanı! Binlerce kişinin hayatını tehlikeye attı

Geçtiğimiz hafta Yalova'da, Gökçe barajını besleyen Kurtköy-Kurtköy bölgesindeki Yeşil Körfez Su Birliği içme suyu regülatör havuzu, yoğun bir köpük tabakasıyla kaplanmıştı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şehrin neredeyse tamamında 24 saat boyunca sular kesilirken, bölgeden su numuneleri alınarak analize gönderildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ise, sabotaj ihtimaline karşı soruşturma başlatmış ve 5 kişi gözaltına alınmıştı. Yalova'da yaşayan 305 Bin kişinin canını tehlikeye atan olayın ardından, köpüklenmenin meydana geldiği saatlerde aracı bölgedeki kamera görüntülerine yansıyan Kurtköy muhtarı Yüksel Tutuk ile aynı köyden Selçuk Akbaba tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Muhtarın görev yaptığı büroda tuz ruhu, çamaşır suyu, deterjan ve kimyasal maddeler ele geçirildi.

BUNGALOV KÖPÜĞÜ ALGISI

Tutuklu yargılanmalarına karar verilen muhtar Yüksel Tutuk ve Selçuk Akbaba'nın, suçlamaları kabul etmediği, bölgede çok sayıda bungalov ev olduğu ve bu evlerin jakuzilerindeki giderlerin köpüklenmeye neden olabileceğini iddia ettiği öğrenildi.

İddialar üzerine yapılan incelemelerde, bölgedeki bungalov evlerinin atık su giderlerinin farklı bir yere bağlı olduğu ve köpüklenmenin yaşandığı alanla ilgisinin olmadığı tutanakla tespit edildi.