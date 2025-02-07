Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de yaşanan 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ikinci yıldönümünde depremde yaşamını yitiren 53 bini aşkın kişi acı ve özlemle anıldı.

'SESİMİ DUYUYOR MUSUN?'

Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da binlerce depremzede geceyi uykusuz geçirdi. Hatay'da, valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği için Vali Ürgen Parkı'nda toplanan vatandaşlar Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'nda kadar yürüdü. Hep bir ağızdan "Sesimi duyuyor musun" diyerek bağıran vatandaşlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, Asi Nehri'ne de hayatlarını kaybedenler için kırmızı karanfiller bıraktı. Vatandaşlar sabahın ilk ışıklarına kadar Narlıca Deprem Şehitliği Mezarlığı'na akın etti. Hüzünlü anların yaşandığı mezarlıkta yakınlarını kaybedenler gözyaşı döküp dua etti. Depremde kaybettiği eşi Gülay (46) ve kızı Tuğba'nın (8) mezarı başında dua eden 4 çocuk babası İbrahim Önalan, "Depremde iki canımı kaybettim. Onlarsız hayatın anlamı yok" diye konuştu. Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda toplanan depremzedeler de yakılan ateş başında saat 04.17'ye kadar beklerken, Kapıçam Mezarlığı'na akın edenler ise yakınlarının kabri başında dua edip karanfil bıraktı. Vatandaşlara deprem gecesinde olduğu gibi sıcak çorba ikram edildi. Depremde hayatını kaybedenlerin konulduğu Osman Sayın Spor Salonu önünde de anma programı düzenlendi. Çok sayıda depremzede salonun önüne karanfiller bıraktı. Depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının altına "Biz sizi hiç unutmadık, unutmayacağız, 04.17" notu bırakıldı.

CEHENNEMİ YAŞADIK

Yeğeninin mezarı başında gözyaşı döken Şemsettin Özkan, "Yeğenim, eşi ve 3 çocuğu tek sıra halinde burada yatıyor. Dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor" derken Fatma Bayrak ise, "O gece adeta cehennemi yaşadık. Evimiz gözlerimizin önünde parçalandı. Ayağımızda terliklerle güçlükle kendimizi dışarıya atabildik. 35 yakınımı kaybettim. Bugün sanki o geceyi tekrar yaşadım" dedi. Osmaniye'de Asri Mezarlık'ta mevlit programı düzenlendi. Elazığ'da hayatını kaybedenler için İmam-ı Azam Camii'nde sabah namazı sonrası anma programı gerçekleştirildi. Adana'da depremde 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda yapılan anmada saygı duruşunda bulunulup dualar edildi, yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı. Malatya'da ise 17 kişiye mezar olan Hayat Sitesi'nin enkazının kaldırıldığı alanda, Diyarbakır'da ise 77 kişiye mezar olan Serin- 2 Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda anma etkinliği yapıldı.

SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Adıyaman'da, binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi. Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar kentin simgesi olan ve aradan geçen iki yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar ellerinde karanfil ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Vatandaşlar gün ağarınca, kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret etti.

SANKİ KIZIM BİR YERDEN ÇIKIP GELECEK GİBİ

Kahramanmaraş'ta enkaz altında ölen 16 yaşındaki kızı Leyla Irmak Hançer'in elini tuttuğu fotoğrafla hafızalara kazınan Mesut Hançer, depremin yıldönümünde de kızının mezarına koştu. Kızının kabri başında dua ederken gözyaşlarına hâkim olamayan Hançer, "Acımız ilk günkü gibi taze. Ankara'da yaşıyoruz ama sürekli ziyarete geliyoruz. Sanki kızım bir yerlerden çıkıp gelecek gibi" dedi. Ali ALTUNTAŞ / SABAH



ŞAMPİYON MELEKLER KIBRIS'TA ANILDI

ADIYAMAN'DAKI İsias Otel'de hayatlarını kaybeden ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan Türk Maarif Koleji erkek ve kız voleybol takımı öğrencileri, öğretmen ve velilerin kabirlerinin bulunduğu Gazimağusa kentindeki mezarlıkta anma töreni düzenlendi. Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu acı 2 yıldır yüreklerimizi parçaladı. 'Şampiyon Melekler' kalbimizin en müstesna yerinde yaşayacak" dedi.



1491 DAVADA 189 SANIĞA CEZA

Deprem felaketinde yıkılan ve üzerinde değişiklik yapılan binalarla ilgili 2 bin 31 soruşturma başlatıldı. 2 bin 31 soruşturmanın 1491'i ise tamamlanarak dava açıldı. Mahkemelerde görülen 1491 davanın 1342'si ceza davaları olurken, 149 dava ise hukuk mahkemelerinde görülüyor. Ceza davalarından 149'unda mahkeme kararını açıkladı ve 189 sanık değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Dilhan DUMANOĞLU / SABAH