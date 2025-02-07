21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvuruları başladı. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 3 Mart'a kadar yapabilecek. Bu yıl hukuk fakültelerine girişte uygulanan başarı sırası barajı, 125 binden 100 bine çıkarıldı. Bu bölümü hedefleyen adayların artık başarı sırlamasında ilk 100 bine girmesi gerekiyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların da 2025-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu. Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekiyor. Başvuru ücretleri tek oturum için 450 TL oldu. Üç oturuma katılmak isteyen bir aday bu yıl toplamda bin 350 TL ödeyecek.