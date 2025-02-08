Ay’a sert iniş 2026 yılında gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha öne açıkladığı Milli Uzay Programı kapsamında kritik bir safhaya daha geçiliyor. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Ay'a sert iniş yapacak AYAP-1 adlı uzay aracının milli hibrit roketini uzayda ateşleyerek 2026 yılında Ay'a ineceğini açıkladı. Öte yandan yenilenebilir itki enerji sistemlerinin ana kaynağı olan füzyon reaktörlerinin yapılması için Türkiye'de bulunan Bor-11 elementi hidrojen ile plazma haline getirilerek düşük ısılar altında reaksiyona sokulacak.

AYAP'ın ikinci aşamasında milli fırlatma aracıyla uzaya çıkılması, AYAP-2 uzay aracının yerli motorlarla Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmesi ve burada bilimsel araştırmalar yapması planlanıyor. AYAP-1 kapsamında sert iniş yapması planlanarak geliştirilmekte olan uzay aracının bir yandan da ikinci faz dikkate alınarak bir iniş aracı (lander) şeklinde olmasına yönelik kavramsal tasarım çalışmaları yürütülmeye başlandı. Ayrıca ikinci faz içinde olması planlanan gezen araç (Rover) misyonu kapsamında öğrenci takımları başta olmak üzere çeşitli ön çalışmalar yürütülüyor.

Uzay Destek Sistemleri Merkezi (UZDES) ise 2027 yılında tamamlanacak.

Yine Uzay Havası Uygulama Merkezi kurulacak.