Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınması için müşterek adımlar ele alınacak...
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak.
Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ve mevcut iş birlikleri değerlendirilecek.
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Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret: Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edecek