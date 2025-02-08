Büyük acıyı umuduyla kalbine gömdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremine Kahramanmaraş'ta yakalanan ve eşi ile 2 çocuğunu kaybeden, kendisi de 4 gün sonra enkaz altından kurtulan ve bir bacağını kaybeden Ayşe Parlak, yeniden yaşama tutundu. Bir kızıyla hayatta kalan, kızı da evlenince devletin kendisini verdiği konutta tek başına yaşayan Parlak, "Aylarca akrabalarım beni sırtlarında taşıdı, proteze kavuşunca kendime geldim. Şükürler olsun artık kimseye muhtaç değilim. Ayağımın üzerinde durabiliyorum artık. Kızım bir süre önce evlendi. Bana verilen TOKİ dairesinde tek başıma yaşıyorum. Şükürler olsun ki artık kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Allah devletimizden razı olsun, eşimden maaş bağlandı" dedi.