Depremzede kadınlar bu merkezde çok mutlu

Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan konteyner kentte kalan kadınlar, öğrenerek ve üreterek iyileşiyor. Halk Eğitim Merkezi'nin usta öğreticileri tarafından kuaförlük ve mutfak gibi bölümlerde eğitimlerini sürdüren kadınların en büyük amaçları ayakları üzerinde durabilmek. 5 çocuk annesi ev hanımı Mihriban Sert, mutfak atölyesinde eğitim alan kadınlardan yalnızca biri. Daha önce hiç duymadığı veya görmediği ürünlerle yemekleri hazırlamayı öğrendiğini de belirten Sert, "Burası bizim için bir okul. 3 aydır mutfak bölümünde görev yapıyorum.

Burada olduğum için çok mutluyum ve isteyerek geliyorum. Burada duymadığım, yapmadığım yemekleri görüp öğreniyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Burada hem sertifikamızı alıyoruz hem de yeni şeyler öğreniyoruz. Mutfak ve masa düzenine kadar her şeyi gösteriyorlar. Kendimi daha da geliştirip ileride bu alanda işler yapabiliriz. Mesleklerimizi yapıp hayatımıza devam etmek istiyoruz" dedi. Kuaförlük kursuna giden Fatmanur Simsar, burada kendisi geliştirip bu alanla çalışmak istediğini söyledi.

Simsar, "Daha önce bu alanla ilgili az bir tecrübem vardı. Burada hem mesleği daha da iyi öğreniyorum hem de sertifikamı alacağım. Eğitimim bittikten sonra bu alanda bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bilmediğim alanlarda kendimi daha çok geliştiriyorum" dedi. 15 yıldır K.Maraş'ta yaşadığını belirten Moldovalı Natalia Çiloğlu, "Depremden sonra psikolojim bozulmuştu. Bu kursla toparlanma sürecine girdim. Bana çok iyi geldi. Hem kafamı dağıtıyorum hem de bir şeyler öğreniyorum" diye konuştu.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ROBOTİK KODLAMA SINIFI

Konteyner kentte, kadınların yanı sıra çocuklar da teknoloji ve tasarım atölyesinde robotik kodlama öğreniyor. Atölye ile ilgili bilgi veren Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni İper Kozan Köse, "İlkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerimiz burada robotik kodlama ve üretim becerilerini geliştiriyorlar. 3D yazıcılarımız var. Burada çocuklar el becerilerini geliştiriyorlar, proje tabanlı üretim yapıyorlar. Okulda öğrendikleri bilgileri burada projeye dönüştürüyorlar. Her branştan öğretmenimiz de burada eğitimleri alıp kendi derslerine bunları entegre edecekler" dedi.