Erdoğan: Sayın Bahçeli’yle telefonda görüştüm: Hizmet mücadelesine daha kararlı dönecek

10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine tıbbi operasyon geçiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu iyiye gidiyor. Bahçeli'ye dün siyasilerden geçmiş olsun mesajları yağdı:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sayın Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumu iyi olan Bahçeli'nin bir an önce hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. İkili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok geçmiş olsun diyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Sayın Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin duayen isimlerindendir. İnşallah en kısa zamanda toparlanacak, tedavisi bittikten sonra da kaldığı yerden siyasetine devam edecektir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kabine üyeleri de Bahçeli için geçmiş olsun mesajları yayımladı. ANKARA



6 ŞUBAT MESAJI: DEPREM BÖLGESİNİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK HAYSİYET MESELESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Depremde kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremesek bile, onların arkada bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak, deprem bölgesini çok daha güvenli, dayanıklı ve güzelliklerle donanmış hale getirmek elbette haysiyet meselemizdir. Hayat ışığı taş, beton ve moloz yıkıntılarıyla kapansa da Türkiye'miz tek yürek olup felaketin yaralarını sarmak için seferber oldu. İstismar, inkâr ve iftira mevzisine girip ülkemizin zora girmesini, devletimizin ve hükümetimizin yıpranmasını ve zaafını kollayan insafsız ve vicdansız güruha rağmen 6 Şubat'ın izleri adanmış ve olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindi. Bundan sonra kentsel dönüşümü hızlandırmak ihtiyaçtır. ANKARA