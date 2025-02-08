Evimiz saray gibi misafirler bizimkiyle değişelim mi diyor

Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta TOKİ tarafından yapılan evlerine kavuşan Bekçi çifti, yeni evlerini çok sevdiklerini söyledi. Evlerine gelen misafirlerinin gitmek istemediklerini belirten Mustafa Bekçi (69), "'Evlerimizi değiştirelim mi, buraya gelince kendi evimize giresimiz gelmiyor' diyenler oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Mustafa ve Hatice Bekçi (60) çiftinin iki katlı müstakil evleri 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerde yerle bir oldu. Duvarları yıkılan evlerinde ölümden dönen aile, depremin ardından Antalya'da yaşayan çocuklarının yanına yerleşti.

Bekçi çifti, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki 46 blok 789 daireden oluşan Karacasu TOKİ Konutları 3. Etap'taki evlerine yerleşti. Karı-koca birlikte yaşadıkları evlerinde mutlu bir hayat sürdürüyor. Mustafa ve Hatice Bekçi çifti "Evmizi yapanlardan Allah razı olsun. Bu ev bize saray gibi çok büyük geliyor. Biz bir ömür boyu çalışsak böyle bir evi alamazdık" dedi. Hatice Bekçi ise, "Böyle bir ev beğenilmez mi? Kocaman, çok güzel. Çok mutlu ve huzurluyuz" diye konuştu.