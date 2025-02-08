FETÖ gömüsü için kazı talimatı

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen bir ihbar güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Çatalca Jandarma Komutanlığı'na gelen Murat G., Subaşı Mahallesi'ndeki ada-parsel numarası belli bir arazide FETÖ Terör Örgütüne ait silah ve paraların gömülü olduğu ihbarında bulundu. Murat G. "Bundan yaklaşık bir ay önce iş arkadaşımın eniştesi yanında birkaç kişi ile beraber yanımıza geldiler. Çatalca'da bir arsada FETÖ ile bağlantılı yaklaşık 60 civarında bidon ile gömülü vaziyette döviz, altın ve silah olma ihtimali olan bir yerden bahsettiler" dedi. Jandarma Karakolunda alınan ifadenin ardından Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arazide gecikmesinde sakınca bulunan hal sebebiyle kazı talimatı verildi.