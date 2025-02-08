Fondaş Duvar’ın ’100 bin liraya araç alımı’ iftirası çöktü: Bakanlık gerçekleri madde madde açıkladı! Operasyonel habere suç duyurusu!

Fondaş Gazete Duvar, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve bürokratları ile ilgili 'ihale verdikleri şirketten 1 milyon 850 bin liralık araçları 100 bin liraya satın aldılar' yalanını attı. Sağlık Bakanlığı, Can Bursalı imzasıyla yayınlanan operasyonel haberle ilgili gerçekleri madde madde açıkladı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de, "Şahsım ve ekip arkadaşlarım hakkında başlatılan iftira kampanyasına karşı hukuki ve cezai işlemleri başlatmış olduğumuzu kamuoyuna arz ederim." açıklamasında bulundu.

FONDAŞ DUVAR'DAN AKILALMAZ YALAN!

İftira niteliğindeki kara propaganda haberleri ile bilinen Gazete Duvar Sağlık Bakanlığını hedef aldı. Sağlık Bakanlığı ile ilgili akılalmaz bir yalana başvuran Gazete Duvar'dan Can Bursalı, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bürokratları, ihale verdikleri şirketten 1 milyon 850 bin liralık araçları 100 bin liraya satın aldı. 'İndirim'den İl Sağlık Müdürü'nün de faydalandığı ortaya çıktı." şeklinde bir operasyonel habere imza attı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklama ile söz konusu yalanı madde madde çürüttü:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 2024 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen bir ambulans bakım-onarım ihalesiyle ilgili yapılan dezenformasyon üzerine açıklama yapma gereği hasıl olmuştur:

1.⁠ ⁠İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 2010 ila 2015 model aralığında 255 adet belirli bir marka ambulans bulunmaktadır.

*⁠Bu ambulansların, faydalı ömrü azami sürece devam etmesi ve vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti verebilmesi için bakım-onarımları düzenli olarak yapılmaktadır.

*⁠Bu kapsamda yapılan ihalelerin tamamı e-ihale olup tüm teklifler dijital ortamda herkese açık şeffaf bir biçimde kamu idaresine sunulmaktadır.

2.⁠ ⁠2025 yılı için her biri kurumsal yetkili bayiler olan üç firma geçerli teklif yapmış ve ihaleyi bunlar arasında en düşük teklifi veren firma kazanmıştır.

*⁠Buna göre söz konusu ihale, 3. tekliften 24 milyon TL daha DÜŞÜK fiyat sunan, 2. tekliften ise 12 milyon TL daha DÜŞÜK fiyat sunan kurumsal firmada kalmıştır.

*⁠Dolayısıyla ambulanslarımızın azami faydalı ömrünü uzatmak için dijital ortamda herkese açık şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen ihaleyi, en düşük teklifi sunan firmanın kazandığı ve ihalenin kamu yararına uygun şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.

3.⁠ ⁠Dezenformasyona konu habere dair yapılan incelemede;

*⁠Araç alan sadece 3 personelin olduğu, araçları başka bir marka ve başka bir ticari ünvanlı bayiden satın aldıkları ve bu alımı mal beyanlarında da bildirdikleri görülmüştür.

*⁠Yetkili bayi liste fiyatı ile beyanda bulunulan tutarın birebir aynı olduğu, yine fatura tutarı ile şahsi hesaplardan yapılan ödemelerin de birebir örtüştüğü tespit edilmiştir.

*⁠Söz konusu satın alımların, faturası mukabil ücreti ödenerek usulüne uygun gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Sağlık Bakanlığı araç alımıyla ilgili dekontları da paylaşarak Gazete Duvar'ın yalanlarını bir bir çürüttü.

Bakanlık, "Yazınızda belirttiğiniz gibi 100 bin TL tutarlı bir araç alımı gerçekleşmediği, ⁠Bakım-onarım konusu araç markasında da herhangi bir araç alımı olmadığı, Alımların gerçek bedelleri üzerinden mukabili ödenerek yapıldığı hususlarında vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek adına dekontları paylaşıyoruz. Sıfır otomobil alımlarında kapora ve bakiye tutar bedellerinin ayrı ödenebildiğini de dikkatlerinize sunuyoruz." dedi.

'OPERASYONEL HABER ÇÖKMÜŞTÜR'

Bakanlık, 'Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın Aracılık Ettiği Operasyonel Haber Çökmüştür!' ifadeleriyle kamuyouna şunları da duyurdu:

Sayın Bursalı'nın "1.850.000 bin Liralık Araçları 100 bin Liraya Satın Aldılar!" iddiasının doğru olmadığı görülmüştür.

Sayın Bursalı'nın "5 bürokrat 7 araç satın aldı." iddiasının gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.

İhaleye konu araçların Mercedes marka olduğu, 3 personelin satın aldıkları araçların BYD marka olduğu görülmüştür.

İhaleyi alan firmanın ticaret sicil numarası (6 Haneli - 612XXX) ile araçları satan firmanın ticaret sicil numarasının (7 Haneli - 1045XXX) farklı olduğu anlaşılmıştır.

EN DÜŞÜK FİYAT teklifini verenin kazandığı, herkesin katılabildiği elektronik ortamda gerçekleştirilen bakım-onarım ihalesinde bir şaibe olmadığı teyit edilmiştir.

Yapılan açıklamalar ve ortaya konan belgelerle haberi boşa çıkan Sayın Bursalı'nın mahcup dahi olmaması, bu tür operasyonlar için "uygun" ve "kullanışlı" olduğunu göstermiştir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de sosyal medya hesabından, "Şahsım ve ekip arkadaşlarım hakkında başlatılan iftira kampanyasına karşı hukuki ve cezai işlemleri başlatmış olduğumuzu kamuoyuna arz ederim." dedi.