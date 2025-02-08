Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 14 sanık yönünden bozduğu davada karar verildi. Dink'in,19 Ocak 2007'de Şişli'deki gazete binası önünde öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın karar duruşması, dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Muharrem Demirkale, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu. Mütalaaya karşı savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, 9 sanığa müebbet, 3 sanığa beraat ve diğer sanıklara değişen oranlarda hapis cezası hükmetti. Heyet kararla birlikte 3 sanığın tutuklanmasına karar verdi.