İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki 2 terörist yakalandı!

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, iki terörist saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı.

KANLI EYLEMLERE KATILDI

Gri kategoride aranan Bülent Taşer'in geçmişte birçok kanlı saldırıya katıldığı belirlendi. Taşer'in, 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 13 Mayıs 2012'de Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP saldırısının faillerinden biri olduğu ortaya çıktı. 18 Mayıs 2012'de Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012'de ise Bitlis-Tatvan arasındaki Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne roketli saldırı düzenlediği belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA: SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DURMAYACAĞIZ

Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin terörle mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.