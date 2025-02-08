Kaldırım bile yapamıyor Türkiye’yi yönetmeye talip

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz yıl 20 Mart'ta açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı'ndaki çökme geçen salı sabahı yaşandı. Yaklaşık 100- 150 metrekarelik bir alanda yaşanan çökme, yoğun kullanılan otobüs duraklarına oldukça yakın bir noktada gerçekleşti. Büyük tehlike atlatılırken, can kaybı veya yaralanma olmaması sevindirici tek gelişme oldu. Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Vatandaşlar, yapımından bu yana yalnızca bir yıl geçmiş olan meydanın bu kadar kısa sürede göçmesine tepki gösterdi. Bölge sakinleri, altyapı eksiklikleri ve belediyenin başarısız hizmet anlayışını eleştirdi. SABAH vatandaşlara kulak verdi:

Seydi Dönergöz: Bu meydan daha yeni yapıldı. Üzerinden bir yıl bile geçmedi. Burası Ankara'nın merkezi, Ulus'un tam ortasında. Ancak şu anki hali tam bir rezalet. Kaldırımlar kullanılamaz durumda, bordür taşları yerinden oynuyor. Kaldırım bile yapamayan başka işler peşinde koşuyor. Vatandaş olarak bizler hizmet bekliyoruz ama ortada icraat yok. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına odaklanmış durumda, keşke o heveslerini bırakıp gelip buraları bir dolaşsa, sorunları yerinde görse.

Ahmet Burak Coşkun: 2019 yılından itibaren Ankara'da sadece burası göçmedi, temel altyapı göçtü. Mansur Yavaş yönetimi sayesinde Ankara'da yollar göçtü, meydanlar göçüyor, trafik sistemi göçtü. Ankara'ya hizmet etmek yerine, CHP'deki ön seçimlerle ve Ekrem İmamoğlu'nun dava dosyasıyla ilgileniyor.

ALTYAPI GÖÇTÜ

Selahattin Hanlı: Ankara tamamen bir göçük içerisinde. 6 yıllık bir süreç geçmesine rağmen Ankara'da yeni inşa edilen hiçbir şey yok. Mansur Yavaş, bir eser üretmek yerine Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya devam ediyor. Ankara'da belediye başkanı yok. Ankara'da Mansur Yavaş imzalı hiçbir eser yok. Sadece 25 yıldır yapılmış olan eserlerin üzerine devam ediyor. Trafik sorunu her geçen gün artıyor. Halkın genel sorunları, altyapı sorununu en ufak bir yağmurda şehir çekiyor. Ankaralı faturasına baksın. Yavaş'tan önce elektrik faturasının dörtte biri olan su faturası şu anda elektrik faturasını geçmiş durumda.

Hasan Galip Şahin: Hiçbir ülkenin başkentinde böyle bir olay yaşanmamıştır. Ankara'nın en turistik ve uğrak noktalarından biri burası. 10 ay önce yapılmış. Ankara'da bir belediye başkanı yok.

Hasan Bedirhan Kodal: Vaatlerini gerçekleştirmeyip üstüne yaptığı hizmetlerde de başarısız olması belediyenin kalitesizliğini gösterir. Ankara'nın göbeğinde, Ulus Heykeli'nin karşısındaki parkta yaşanan çökme olayında bir vatandaşımızın başına bir şey gelse bunun sorumluluğunu nasıl alabilirdi Mansur Yavaş? Büyükşehir'i yönetmek, Beypazarı'nı yönetmeye benzemez, Sayın Yavaş. Türkiye'yi yönetmek hiçbir şeye benzemez.

Ayşen Kutluyolcu: Aynı Güven Park'ta olduğu gibi, orayı da yıllarca kapatmış ve üç beş bankla, birkaç kaldırım taşı ile büyük bir hizmetmiş gibi açmıştı.