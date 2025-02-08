Kapalıçarşı operasyonunda 10 tutuklama 1 ev hapsi: 9 milyarlık kara para aklama iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kara para aklamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kapalıçarşı'da, dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen 9 milyar lira yasa dışı paranın, kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

40 GÖZALTI

4 Şubat'ta soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde kara para aklayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürolarından 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

20 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2 milyon TL üzeri işlem hacmi olan ve hesap açarak parayı başka kişilere verdikleri yönünde savunma yapan 20 şüpheli, tutuklanlamaları talebiyle, diğer 20 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

10 TUTUKLAMA BİR EV HAPSİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 40 şüphelide 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Faik Özbey hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.