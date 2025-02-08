Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ’Grand Kartal Otel kaçak’ haberlerine yalanlama

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Bolu Kartakaya'da meydana gelen otel faciasına ilişkin önemli bir duyuru yapıldı.

"BELGELER SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ"

"Grand Kartal Otel kaçak" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır.