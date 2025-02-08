Özgür Özel’e Gazze ve insanlık dersi: Hiçbir siyasi manipülasyon bu hakikati örtemez

"TEK HAKİKAT BUDUR VE BUNA DA MİLLETİMİZ ŞAHİTTİR"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikiyüzlü Gazze tutumuna tepki göstererek sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: Filistin meselesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu, ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği, destek verdiği ve bedeller ödemeyi göze aldığı bir meseledir. Bu duruma başta Filistin halkı ve İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplum şahitlik ederken, içeride yürütülmeye çalışan propagandanın bir karşılığı bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin duruşunun en net örneklerinden biri de uluslararası alanda İsrail'le ticareti durduran yegane ülke olmamızdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir. Tek hakikat budur ve buna da milletimiz şahittir."