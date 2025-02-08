‘Rüşvet çeki’ istifa getirdi

CHP Antalya Akseki İlçe Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Erdoğan Erdoğan'ın istifa ettiğini duyurdu. Açıklamada, Erdoğan'ın adının geçtiği iddiaların ticari bir işlemle ilgili olduğu ve belediye ile herhangi bir bağının bulunmadığı belirtilirken, adli sürecin devam ettiği vurgulandı.

SABAH, CHP'li belediye başkan yardımcısı ve eniştesinin, AVM yapmak isteyen vatandaştan 19 milyon lira rüşvet istediğini, rüşvet çekleri karşılıksız çıkınca da icra takibi başlattığını gündeme getirmişti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Antalya'da CHP'li Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan ve eniştesi Nuri Ş. hakkında inşaat ruhsatı onayı karşılığında 19 milyon 450 bin TL rüşvet istedikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre esnaf Mehmet Nuri Başgör (70), Akseki'deki 20 dönümlük arazisine AVM ve ticaret alanları inşa etmek amacıyla proje hazırladı. Başgör, hazırlattığı projeyle belediyeye ruhsat başvurusunda bulundu. Ancak başvuru eksiklikler gerekçe gösterilerek reddedildi. Proje ruhsatının reddedilmesinin hemen ardından iddiaya göre imardan sorumlu Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan'ın eniştesi olduğu öğrenilen Nuri Ş., projesine verilecek ruhsat karşılığında Mehmet Nuri Başer'e toplam değeri 19 milyon 450 bin TL değerinde 6 adet çek imzalattırdı. Ardından çekleri Aralık 2024'te ödenmesi şartıyla Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan ve yakınlarına verdi.