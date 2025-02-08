“Böyle bir evi rüyamızda bile göremezdik”

Asrın felaketine Arsuz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı binada yakalanan Kıvrak ailesinin evleri ağır hasar aldı ve sonra yıkıldı. Hatice-Uğur Kıvrak çifti Niğde'de yaşayan annelerinin evinde kalmaya başladı. Kıvrak çifti, TOKİ tarafından yapılan köyevlerinin kura çekiminde 3+1 evlerine kavuştu. Çift yapımı tamamlandıktan sonra hiç zaman kaybetmeden yeni yuvalarına taşındı. Bu sırada Uğur Kıvrak İstanbul'a çalışmaya giderken Hatice Kıvrak da yeni düzenini kurmaya başladı. Çocukları ve torunlarıyla yeni yuvasının tadını çıkaran Hatice Kıvrak, "Torunlarım buraya geldiği zaman tekrar gitmek istemiyor. Çünkü bahçeye çıkıyor gönüllerince oynuyorlar" diye konuştu.

O LAFINI ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAM

Depremin sadece Hatay'ı vurmadığını diğer 11 ilin de aynı acıyı paylaştığını ifade eden Hatice Kıvrak, "Evet çok zor günler geçirdik, ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Çünkü bizim başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardı. Televizyona çıkıp 'Vatandaşım sokakta bırakmam'" lafını ömrüm boyunça unutmayacağım. Dediğini yaptı ve hiçbir vatandaşını sokakta bırakmadı. Ama maalesef halen nankörlük yapan insanlar var. Evlerine yerleşenler ufak tefek eksiklikleri büyütüyor. Tamam benim de evim de vardı ama kendim yapabildim. Zaten görevliler her zaman evimize gelip eksiklerimiz olup olmadığını soruyor. Başımızda Cumhurbaşkanımız olmasıydı biz bu evleri ancak rüyamızda görürdük" ifadelerini kullandı.