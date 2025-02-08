Şehidin kanı yerde kalmadı

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK sözde Özel Kuvvetler mensubu Berhudan Harun kod adlı Murat Keleş'i, Irak Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK'lı Keleş, 2016'daki çukur-barikat olaylarında Şırnak Silopi'de Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırıya katıldı. Saldırıda dört güvenlik görevlisi ağır yaralanırken, Özel Harekât Polisi Yaşar Yavaş ise şehit olmuştu.

2016 yılındaki çukur-barikat olaylarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik düzenlenen roketatarlı saldırının faillerinden olan PKK/ KCK'lı Murat Keleş, MİT'in öncelikli hedef listesindeydi. MİT istihbarat ağı sayesinde, metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere Batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş'in yerini tespit etti.

MİT'in radarında olan PKK/ KCK'lı terörist Keleş, yapılan çalışmaların ardından Irak Hakurk'ta gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.



METROPOLLERE SALDIRACAKTI

2005'ten itibaren örgütsel faaliyetler içerisinde yer alan Keleş, örgütün kırsal kadrolarına 2010'da katıldı. Van, Şırnak, Mardin kırsalında silahlı faaliyet gösterdi. Terör örgütünün özel kuvvetler yapılanmasında yer alan Keleş, Türkiye'nin batısındaki metropolleri kana bulamayı hedefliyordu. Bu amaçla İzmir ve Aydın gibi illerde çalışma yürüttü. 2016'daki terör eylemleri sonrasında Suriye'ye geçen terörist, örgüt içinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başladı. Suriye'de bulunduğu dönemde de Türkiye'deki metropolleri hedef almaya devam etti.