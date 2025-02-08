SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’in ’Gazze’ ikiyüzlülüğüne tepki: Tam bir siyasi gaflettir!

ÖZEL HAMAS'A 'TERÖRİST' DEDİ!

Özgür Özel ise, İsrail'in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas'a önce terörist demiş, ardından gelen tepkiler üzerine "Hamas terör eylemleri yapıyor" demiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, hayatı boyu Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğini fiilen vermiştir ve bu anlamda sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olmuştur.

CUMHURBAŞKANIMIZIN KARARLI DURUŞUNU DÜNYA ŞAHİT

Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir. Bugüne kadar Filistin'deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka birşey değildir.