SON DAKİKA! Terör örgütü PKK’ya bir darbe daha: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz!" notunu düştüğü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz.
Geçit vermedik, vermeyeceğiz! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir… pic.twitter.com/PgAyc35SmW