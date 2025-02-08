SON DAKİKA! Terör örgütü PKK’ya bir darbe daha: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz!" notunu düştüğü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz.