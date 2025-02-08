Türkiye Yavru Vatan’a can suyu oldu

Mersin'deki Alaköprü Barajı'ndaki suyun 80 kilometrelik boru hattı üzerinden Girne'deki Geçitköy'e iletilmesiyle su sorununu çözen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), tarımsal sulama alınındaki ihtiyacını da karşılamış oldu. 2015'te dünyada bir ilk olarak denizin altından askılı boru sistemiyle hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" kapsamında bugüne kadar 263 milyon metreküp su aktarılan KKTC, önümüzdeki dönemde son olarak Rum kesimine de "Türk suyunu" kullanmayı önerdi.

SÖZÜNÜ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Konuya ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı iken İstanbul'da Adalar'a su götürdü. Biz de o dönem buna atıf yaparak, 'Kıbrıs'a da su getirirsiniz' dedik. Tayyip Bey de, 'İktidar olursak Yavru Vatan'a suyu getiririz' demişti. Nitekim öyle de oldu. Proje sayesinde su sorunumuz çözüldü. Projeyle KKTC, anavatana göbek bağıyla bağlandı" dedi.

Yakın zamanda Rum liderle yaptığı görüşmesini de anlatan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ın su sorunu ile boğuştuğunu belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayıyla Rum tarafına 'Barış suyu' olarak 'Türk suyunu' kullanmayı önerdik. Su da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının değerlendirilmesi gibi farklı konularda iki halkın yararına olacak şekilde işbirliğine açığız" dedi.

DÜNYADA İLK OLDU

Mersin'deki Alaköprü Barajı'ndan KKTC'ye uzanan boru hattının dünyada benzeri yok. Projeyle Akdeniz'in derinliklerine mühendislik harikası bir çalışma yapıldı ve 80 kilometre uzunluğunda askılı boru hattı döşendi. Boru hattıyla yılda 75 milyon metreküp su aktarımı yapılıyor.

İsale hatları inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte Ağustos 2024 itibarıyla Kuzey Kıbrıs'ın Güzelyurt ve Mesarya ovaları da tarım suyu ile buluştu. Halihazırda 18 bin dekar tarımsal alanın suya kavuştuğu Kıbrıs'ta yapımı devam eden 44 kilometrelik isale hattının bitmesiyle 97 bin dekar tarım alanı daha suya kavuşacak. Türkiye'den Kıbrıs'a bir yılda 75 milyon metreküp aktarılan suyun yarısının içme suyu, yarısının ise tarım suyu olarak kullanılması planlanıyor.