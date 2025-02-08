Türkiye’nin gurur projesi KAAN’ın siber güvenliğine yerli çözüm: SİHA’lar GPS’siz de uçabilecek

KAAN'A SİBER GÜVENLİK

SABAH'a açıklamalarda bulunan Güleryüz, Vurucu İHA KARGU'nun ulaşılamayan yerlerde bir radar kaynağı, hava savunma sistemi vs. varsa hem tekil hem de sürü konsepti ile saldırıya geçmesi için RF Arayıcı başlık üzerinde çalıştıklarını söyledi. Güleryüz, Zırh delici harp başlıklı KARGU'nun testelerinin sahada başarıyla sürdüğünü söyledi.

Güleryüz şunları kaydetti:

Kaan'ın siber güvenliği STM öncülüğünde geliştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siber savunma merkezinin oluşturulmasının ikinci fazı çalışmaları devam ediyor. Siber güvenlik, sadece bilgisayar altyapısı ya da bilgi işlem merkezlerinin kontrolünde olması gereken bir şey değil. Aslında bir platform seviyesinde kullandığımız, aldığımız sistemlerde belirli siber güvenlik önemlerinin alınmış olmasını sağlamamız gerekiyor. İki kullanıcı da bu konuda bilgilendirilmeli. O sebeple KAAN projesinde TUSAŞ ve HAVELSAN ile beraber çalışıyoruz. KAAN, son derece gelişmiş sensör ve haberleşme sistemlerine sahip bir platform olacak. O yüzden tasarımın ilk aşamalarından itibaren siber güvenlik anlamında dikkat edilmesi gereken ne husus varsa bunları göz önünde bulunduruyoruz. Tasarımlarımızı ona göre yapıp, alt sistem tasarlayan firmalarımızı o şekilde yönlendiriyoruz. Bir ekip olarak sürekli devam ediyoruz. Siber güvenlik sadece KAAN değil, gemi platformları ve başka platformlar için de hayati.