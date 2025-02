Yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

İSTANBUL'UN BİR SEMTİNİ SEVMEYE BİLE ÖMÜR YETMEZ: Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün kâfi gelmeyeceği güzel İstanbul, aziz İstanbul. Toprağında sahabeler yatan asil İstanbul. Camileriyle surları ile, çeşmeleriyle, o eşsiz siluetiyle muhteşem İstanbul. Türk ve İslam dünyasının cazibe merkezi olan, sevdasına gönül verdiğimiz İstanbul. Seni bugün bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalbimizde her zaman ayrı yeri olan İstanbul'da kongremiz vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bizlerle yol yürümüş her bir kardeşime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kongremizin partimiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.

AK PARTİ, VATAN İÇİN AŞKLA ÇARPAN KALPLERİN BULUŞMA NOKTASIDIR: Unutmayın AK Parti bir erdemliler hareketidir. Ana kucağıdır, baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Her bir mensubumuz, arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır. Gönül ve kültür coğrafyamızda bu harekete destek veren, kendi kaderini AK Parti'nin ve Türkiye'nin kaderi ile birleştiren kardeşimiz bizim için değerlidir. Görevimiz ne olursa olsun hepimiz kökü mazide, gözü atide olan kutlu davanın neferleriyiz. Bu hareketin neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Sizlerin arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Sevdanız için teşekkür ediyorum.

SON NEFESİME KADAR MİLLETİME HİZMET EDECEĞİM: Gençler hep birlikte 2028'e yürüyoruz. 2028'den sonra yeni bir İstanbul ve yeni bir Türkiye inşa ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de nasıl partimizi kurduysak, 3 Kasım 2002'de nasıl iktidara geldiysek, kirli yapıları nasıl yıktıysak, kapatma davalarını, muhtıraları, gece yarısı bildirilerini, alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, engelleri nasıl ortadan kaldırdıysak çok fazlasını yine birlikte başaracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Son nefesime kadar AK Parti'nin millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım.

DEPREM TURİSTLERİ ŞİMDİ HİÇ Mİ UTANMIYOR!



53 bin canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümüydü. Kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ettik. Rabb'im kederli ailelere sabır versin. Ailelerimizi yalnız bırakmadık. Biz yıkıntılar ile uğraşırken muhalefetten birileri çıkmış, "Hükümet bu enkazın altında kalır" demişti. Ellerini ovuşturanlar, siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Haritada yerini bilmedikleri ülkeleri örnek gösterecek kadar hırslarının esiri olmuşlardı. Yapamazsınız, bu inşaatları bitiremezsiniz dediler. Tökezlememizi bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Deprem konutlarının 201 bini aşkın kısmını, yüzde 45'ini teslim ettik. Kalanları da hızlıca bitirme gayretindeyiz. Daha artçılar devam ederken ortalığı velveleye verip ortada görünmeyen deprem turistleri, asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergileyip depremzedelerimize hakaret ettiniz. Bugün geriye dönüp bakınca hiç mi utanmıyor, vicdan azabı duymuyorsunuz.

İMAMOĞLU'NA HİZMETSİZLİK TEPKİSİ:

BİZİM İCRAATLARIMIZA SENİN HAYALLERİN ULAŞAMAZ EKREM



Gelirken billboardlar gördüm; neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem Efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlarımızin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem. Şimdi aynı hizmet aşkı ile çalışarak ülkemizi dünyada daha yüksek seviyelere getireceğiz.

CHP'DEN HİZMET EDEN SİYASETÇİ ÇIKMAZ

BİR çift sözüm de bol bol vaat dağıtıp sırra kadem basanlara... Hani bedava ev yapıyordunuz? Şu an yönetiminizdeki belediyelerde ne yapıyorsunuz? Bedava evleri, bedava işyerlerini unuttunuz mu? Elinizi tutan mı oldu? Bunlar siyaset yapmak ile polemik yapmayı aynı şey zannediyorlar. Unutmayın, her tırtıldan kelebek olmaz. Maalesef bunların kozasından da ülkeye ve millete hizmet eden siyasetçi çıkmıyor. Her vaatleri gibi deprem bölgesi ile ilgili verdikleri sözler de seçim sonrasında unutuldu gitti. İnşa etmek denince akıllarına para kuleleri geliyor.

YÖNETTİKLERİ BELEDİYELER SAPIR SAPIR DÖKÜLÜYOR

Yönettikleri belediyelerde fetret dönemi, yerini çöküş dönemine bıraktı. Trafikten toplu taşımaya, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. Yanan otobüslerden geçilmiyor. Kendi ekran yüzlerini bile isyan noktasına getirdiler. Tedbirsizliklerden artık onlar bile rahatsız oluyor. Çöp, çukur, çamur... Aynı hale geldi İstanbul. Makyaj döküldükçe bu tepkiler artacaktır.

TEHDİTLERE KARŞI KENETLENECEĞİZ

Bu toprakları birbirine daha sıkı bağlar ile kenetlemeyi sürdüreceğiz. İç cephemizi sağlamlaştırıp 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürme gayretinde olacağız. Milli birliğimize tehdit oluşturan yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz.

MACRON İLE ORTADOĞU'YU GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri ile birlikte Ortadoğu'daki gelişmeler ele alındı.

BAYRAK DEĞİŞİMİ

BUGÜN İstanbul teşkilatımızda bayrak değişimi yaşanıyor. Görevini 4 yıldır şanla şerefle yürüten Osman Nuri Kabaktepe'ye partim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı üstlenecek Abdullah Özdemir kardeşime başarılar diliyorum. Abdullah Özdemir, çekirdekten yetişmiş, il teşkilatımızın çeşitli birimlerinde görev almış, örnek çalışmalarıyla göz doldurmuş bir kardeşimizdir.