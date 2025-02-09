3 ülkeli Asya çıkarması

Türkiye, 'Yeniden Asya' açılımıyla Asya ülkeleriyle ilişkilerine yeni bir ivme kazandırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edecek. Görüşmelerin ana gündeminde Gazze, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular yer alacak. Türkiye'nin gurur sektörlerinden savunma sanayii de bu ziyaretlerde masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan'ın Asya turunun ilk durağı Malezya olacak. Erdoğan'ın en son 2019'da ziyaret ettiği Malezya ile ilişkiler bu ziyaretten sonra hızlı bir yükseliş dönemine girdi. Malezya, denizcilik başta olmak üzere birçok alanda Türk savunma sanayii ürünleriyle ilgileniyor. Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Türkiye savunma sanayii ve teröre karşı mücadelede Pakistan'la da önemli adımlar atıyor.