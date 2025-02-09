Başkan Erdoğan: Gazzelileri sürme planı insanlık dışı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Asya ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayacak 4 günlük gezimiz için birazdan yola çıkacağız. İlk durağımız stratejik ortağımız olan ve 2025 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin de dönem başkanlığını yürüten Malezya olacak. Hatırlayacaksınız, Başbakan Sayın Enver İbrahim'i ülkemizde en son 2023 yılında ağırlamıştık ve kendisiyle ilerleyen dönemlerde çeşitli uluslararası toplantılar vesilesiyle görüşme imkanı bulmuştuk.

Malezya ile ekonomik ve ticari işbirliklerimizin yanı sıra başta Filistin davası olmak üzere uluslararası alanda da yakın çalışıyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artıracağız. Malezya'nın ardından diplomatik ilişkilerimizin 75. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Enderozya'ya geçeceğiz.