Başkan Erdoğan’dan Asya’da diplomasi trafiği! Malezya Endonezya ve Pakistan’a kritik ziyaretler

İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı. Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.

SON DURAK PAKİSTAN

Başkan Erdoğan'ın Asya turunda son durak Pakistan olacak. İki ülke arasında köklü ilişkiler ve çok yakın işbirliği mevcut. Türkiye ve Pakistan arasında terörle mücadele dahil olmak üzere birçok alanda örnek dayanışma sergilenirken, uluslararası meselelerde de iki ülke büyük oranda aynı yönde fikir beyan ediyor.

TÜRKİYE TERÖRE KARŞI PAKİSTAN'IN YANINDA

Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin anlaşmanın yapıldığı 2023 yılına kadarki tek kalemde en büyük ihracatı olan MİLGEM anlaşması sonrası iki ülke ilişkileri yeni bir aşamaya taşındı. Türkiye ile Pakistan arasında gemi, helikopter, SİHA ve diğer silah platformlarında anlaşmalar da yapıldı.