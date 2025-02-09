Demokrasinin güçlendirilmesi için yeni bir anayasa

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Similasyonu 2025 programına katıldı. Etkinlikte konuşan Kurtulmuş, "Türkiye demokrasisinin güçlendirilebilmesi için, toplumsal mutabakatı sağlamış yeni bir anayasa, kuvvetli bir iç tüzük, demokratik yarışı arttıracak siyasi partiler yasası elimizdeki argümanlardır" dedi.10 ilden 50 farklı liseden öğrencinin yer aldığı programda konuşan Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinde de kökü dışarıda olan Türkiye'yi imha ve işgal etme planının bir aparatı olarak kullanılan hain FETÖ'cülerin darbe teşebbüsü sırasında da TBMM açık tutularak bombalar altında millet adına varlığını korumuş, ikinci kez gazi unvanını almıştır" dedi.Sözlerine devem eden Kurtulmuş, "Toplumsal sözleşmenin ilk maddesi adalettir. Bana sorsanız bir maddelik bir anayasa yapılacak olsa şunu derdim: Devlet, adaleti sağlamakla yükümlüdür. Sağlam bir demokrasi için mutabakat önemlidir. Toplumun büyük çoğunluğunun bir araya gelerek bir fikir etrafında birleşmesi ve ortak bir karar almayı becerebilmesidir. Mutabakat aynı zamanda çelişkilerin ortadan kalkmasını sağlayan da önemli bir anahtardır. İşlerimizi istişare ile yapacağız. İstişare ile aldığımız kararı da sonuna kadar tatbik ederek sonuçların iyi olması için Allah'a tevekkül edeceğiz. Türkiye'de yeni, çağdaş, katılımcı, demokratik, kapsayıcı, güçler ayrılığı prensibini esas alan ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde hazırlanmış, toplumsal mutabakatı sağlamış yeni bir anayasa. Mecliste demokratik bir işleyişi sağlayacak kuvvetli bir iç tüzük. Farklı seslerin de toplumda temsil edilmesini sağlayacak, demokratik yarışı arttıracak siyasi partiler yasası. Bütün bunlar siyaset mekanizmasının güçlenmesi için elimizdeki argümanlardır" diye konuştu.