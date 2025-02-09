Esenyurt’un nüfusu 57 kentten daha kalabalık

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, geçen yıl 988 bin 369 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olmaya devam ederken nüfus olarak 57 kenti geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye nüfusu, 2024'te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Türkiye'nin yüzde 18.3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu. İlçenin geride bıraktığı iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı. Esenyurt'u 947 bin 330 nüfuslu Çankaya takip ediyor. Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1678 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1996 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 34 kişiyle Yalıhüyük'ü izledi.