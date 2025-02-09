FETÖ hükümlüsü öğretmen yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari öğretmen yakalandı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ'ye ait okullarda öğretmenlik yaptığı belirlenen ve "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan 7 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahıs yakalandı.