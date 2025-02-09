MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

"TSK, TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDİYOR"

"Hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."