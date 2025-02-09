MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında 11 terörsit etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyine yönelik 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihlerinde hava harekatları düzenlendiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"TSK, TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDİYOR"
"Hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."
Güçlüyüz, kararlıyız! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2025
Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz… pic.twitter.com/F8PuMPMbej