Özdemir’den ilk ziyaret Eyüpsultan’a

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde partinin İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, ilk mesai gününe Eyüpsultan'da sabah namazını kılarak başladı. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ederek dua eden Özdemir'in ziyaretine partililer eşlik etti.İl Başkanı Özdemir, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özdemir, "Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurunda namazımızı kıldık, dualarımızı ettik. İstanbul'u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet Han türbesine hep birlikte ziyarette bulunduk. İstanbul'umuza, Cumhurbaşkanımızdan sonraki süreçte çok büyük katkılar sunan Kadir Topbaş başkanımızın kabrine ziyarette bulunduk. Kendisine rahmet diliyoruz. Böylece yeni döneme güzel bir başlangıç yaptık" dedi.