Protezle yürüyen Fatma’nın piyano hayali gerçek oldu

Babası ve ablasının öldüğü 6 Şubat depreminde kaybettiği sol bacağının yerine takılan protezle yürüyen 11 yaşındaki Fatma Ömür Çelenk'in piyano hayali gerçeğe dönüştü. Çelenk'in ailesiyle yaşadığı Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki apartman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı. Baba Ömer ile 12 yaşındaki kızı Durdu Naz Nisa'nın yaşamını yitirdiği enkazdan, 39 yaşındaki anne Hatice ile çocukları 11 yaşındaki Fatma Ömür, 16 yaşındaki Asyanur ile 9 yaşındaki Ahmet Çelenk yaralı kurtarıldı.Ekiplerin afetten 8 saat sonra ulaşıp hastaneye kaldırdığı Fatma Ömür'ün beton blokun altında kalması nedeniyle diz altından ampute edilen sol bacağına 2023'te protez takıldı. Protezle yeniden yürümeye başlayan Çelenk, annesi ve iki kardeşiyle Mersin'in Mezitli ilçesindeki eve yerleşti. 'Ülkem Okuyor Derneği' Fatma'nın piyano hayaliyle ilgili haber üzerine iki hayırseverin bağışıyla minik kıza piyano aldı.