Teröristler sınırda kıskıvrak yakalandı

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan teröristler, çareyi kaçış planları yapmakta buldu. Ancak Jandarma'nın istihbarat ağı ve sahadaki kararlı takibi, hainlerin planlarını suya düşürdü. Terör örgütü PKK/KCK mensupları Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ve Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng, Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla sınırı geçmeye fırsat bulamadan yakalandı. Teröristlerin, Türkiye'de düzenlenen art arda operasyonlarla iyice köşeye sıkıştıkları ve Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçış için hazırlık yaptıkları belirlendi. Operasyonda yakalanan Bülent Taşer'in, geçmişte birçok kanlı saldırıya katıldığı ortaya çıktı. 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü belirlenen Taşer'in, 13 Mayıs 2012'de Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP saldırısının faillerinden biri olduğu tespit edildi.